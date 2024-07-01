İki toplumlu yarışma ve mini hızlandırma programı Startups4Peace (Su4P) 2024 için başvurular başladı.

Program’dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Finlandiya Büyükelçiliği tarafından ortak finanse edilen ve GIZ International Services tarafından yürütülen Eunite: SME projesi kapsamında yürütülen Startups4Peace programı, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve CyprusInno iş birliği ile sunuluyor.

Kıbrıs'ta yeni ve gelişmekte olan iş fikirleri olan girişimcileri ve startup'ları bir araya gelmeye, ortak çalışmaya ve Kıbrıs Rum ile Kıbrıs Türk toplumları arasında daha yakın ilişkiler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlayan programda, başarılı başvuru sahipleri eğitim kamplarında iş fikirlerini geliştirme, test etme ve pazarlama konusunda destek alabilecek.

Bunun yanında, özel mentörlük ve iş fikri sunumu yarışmasına katılacak başvuru sahiplerinden kazanan 3 takım, kasım ayında Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük start-up etkinliği olan SLUSH'a katılım hakkı kazanacak.

27 Haziran itibarıyla açık olan başvuru alımı, 12 Ağustos’a kadar devam edecek.

Program kriterleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere, program rehberine ve başvuru formuna https://www.startups4peace.eu/ adresinden erişilebilir.