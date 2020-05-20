Yonpaş Dumlupınar çalışmalara başladı

Çanakkale bölgesindeki antrenman sahasında çalışmalarına başlayan Yonpaş Dumlupınar takımı gruplar halinde antrenmanını yaparken Süper Lig’e çıkma yolunda istekli ve azimli oldukları gözlemlendi.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:19
K-Pet Birinci Ligi ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar son 8 haftalık hazırlıklarına start verdi
Çanakkale bölgesindeki antrenman sahasında çalışmalarına başlayan Yonpaş Dumlupınar takımı gruplar halinde antrenmanını yaparken Süper Lig’e çıkma yolunda istekli ve azimli oldukları gözlemlendi.