Taygun’dan Bursa’da önemli başarı

100 metre branşında kendi final serisinde birinci olan Taygun, kişisel derecesini de geliştirdi. Genel sıralamada henüz 17 yaşında olmasına rağmen Taygun, 20 yaş altı kategorisi beşincisi oldu.

Taygun, Türkiye U20 Şampiyonası’nda önceki gün 100 metre branşında piste çıktı. Serisinde 11.04’lük derecesi ile birinci gelen Taygun, U20 B Finalinde ise 10.96 ile finali ilk sırada tamamladı. Kendi finalinde 11 saniyenin altında koşan tek atlet olan Taygun, genel klasmanda ise beşinci olarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Taygun Artan Özcihan dün 200 metrede piste çıktı. 22.13'lük derecesi ile U20 A Finaline kalan Taygun, final yarışını bugün saat 15.00'te koşacak.