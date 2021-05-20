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Sapsızoğlu’ndan sitem

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu sorunlar karşısında sessiz kalan Spor Dairesi’ne tepki gösterdi

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:19
Sapsızoğlu’ndan sitem
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, 2020 yılı devlet katkılarını alamamaktan ve federasyonların, 2021 yılı bütçeleri belli olmamasından yakınırken, sorunlar karşısında sessiz kalan Spor Dairesi’ne tepki gösterdi.

“Anahtarları Spor Dairesi’ne mi teslim edelim?” sorusunu soran Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bayram ve tatil bittiğine göre “Ülke sporumuz ne olacak?” sorusunu sorabiliriz. 2020 yılı devlet katkılarını almayan federasyonlarımızın, 2021 yılı bütçeleri belli olmadı.

Federasyonların 2021 yılı bütçelerinin belli olmaması, tüm federasyonlara katkılarının ödenmemesi önemli sorunlardır. Yılın 6. ayına doğru ilerlerken, tek bir kuruş devlet katkısı almadan faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar faaliyetlerimizi sponsorlar desteği ile yürütmekteyiz. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklar yüzünden faaliyet yapamaz duruma gelmiş bulunmaktayız.

Tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerimize hiç ara vermeden çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Ancak Spor Dairesindeki sessizlik pek hayra alamet değildir. Ne yapalım duran sporumuzu tamamen kapatıp anahtarları Spor Dairesi’ne mi teslim edelim?”

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