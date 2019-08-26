Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 11.geleneksel Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen plaj futbol turnuvası tamamlandı. Plaj Futbol turnuvasında Hamza Durmaz takımı şampiyon oldu. Spor Komitesinden Aydın Kayol, Halil Erdoğuş tarafından organize edilen plaj futbol turnuvasına Cemal Balses, Önder Gülkan, Hüseyin Kavunoğlu, Ersin Turgut, Ergün Köseoğlu, Mustafa Ercen, Erben Doğan, Hamza Durmaz, Yusuf Karaşahin, Ethem Ercen, Marmara Masterleri’nden oluşan 11 takımın katılımı ile yapıldı. Turnuvaya katılan Marmara Masterleri dışındaki diğer 10 takımın ismleri merhum kişilerden oluştu.

Şampiyon Hamza Durmaz

Turnuvanın finali kalabalık seyirci kitlesi önünde oldukça zevkli çekişmeli başa baş geçen karşılaşmanın ardından Hamza Durmaz rakibi Hüseyin Kavunoğlu’nu normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 2-1 kazanarak şampiyon olarak mutlu sona ulaştı. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Önder Gülkan rakibi Ergün Köseoğlu’nu 3-2 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni

Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, karşılaşmaları yöneten hakem Hasan Eriş’e plaketi Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Festival Komitesi Spor sorumluları Aydın Kayol, Halil Erdoğuş, Üye Enver Ermetal, Ayhan Özerinç, Mustafa Mani tarfından verildi.

11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali Plaj Futbol Turnuvası'nda dereceler şöyle oluştu ;

1.Hamza Durmaz

2.Hüseyin Kavunoğlu

3.Önder Gülkan

4.Ergün Köseoğlu