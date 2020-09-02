Ocak'tan Candy ve Uğurcan bombası

Girne temsilcisi Türk Ocağı Limasol, yabancısını buldu; Agustine Candy’i transfer etti. Ayrıca Ocak, Esentepe’den Uğurcan’ı da kadrosuna kattı.

Sarı siyahlılar Lefke'nin kanat oyuncusu Candy Agustine'yi bonservisli olarak kadrosuna kattı. Lefke yöneticileri TOL yöneticileri ile Candy masaya oturdu ve transferde el sıkıştı. Candy, yeni takımı ile dün ilk antrenmana çıktı.

Uğurcan da Ocak’ta

Türk Ocağı ayrıca Esentepe’nin sol beki Uğurcan’ı da kadrosuna kattı. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, artık sarı siyahlı formayı terletecek.