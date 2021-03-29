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Net durum yok

Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci net tarihi beklediklerini söyledi

29 Mart 2021 Pazartesi 20:25
Net durum yok
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Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci futbol federasyonu tarafından net başlangıç tarihi çıkmadan plan yapmanın doğru olmadığını söyledi. Ortada bir plan olmadan uzun süreli idman yapmanın oyuncuyu bıkkın ve mutsuz hale sokacağını da belirten Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci, net tarihin belli olması durumunda sürece başlayacaklarını ifade etti.

Doğru zamanı bekliyoruz

Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci süreçle ilgili olarak yaptığı açıklamada, net tarihin belli olmasından sonra 12 haftalık bir süreç düşünceleri olduğunu söyledi. Oyuncu grubu ile ara ara bir araya geldiklerini ve süreci değerlendirdiklerini ifade eden Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci, oyuncu grubunun da sabırsızlandığını ve onlar için doğru zamanı beklediklerini söyledi.

Sıkıntı yaşayacağımız oyuncular var

Takımda geri dönüş adına sıkıntı çekecekleri isimler olduğunu da aktaran Perçinci, sıkıntıları giderecekleri her oyuncun ise kendileri ile yola devam edeceklerini ifade etti. Şu an itibariyle beklemede olduklarını ifade eden Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci, başkan ve yönetim kurulu ile yapacakları görüşmeler sonucunda her şeyin netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

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