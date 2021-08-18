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Lions Kulüpleri Spor Şenliği Dostluk Turnuvası yapıldı

Mağusa Kale Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Kulübü Mağusa Destemona Lions Kulübü, Mağusa Ravelin Lions Kulübü işbirliğinde organize edilen Spor şenliği dostluk turnuvası tamamlandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:38
Lions Kulüpleri Spor Şenliği Dostluk Turnuvası yapıldı

 Altıncı kez düzenlenen spor şenliği Streetbol, tenis turnuvası ve U10 futbol turnuvasıyla 3 dalda yapıldı. Mağusa Kale Lions Kulübü başkanı Ln.Özlem Bilgehan, İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Ln.Oya Şahsuvar, Mağusa Destemona Lions Kulübü başkan Ln.Eldem Sağlamer, Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı Ln.Çiğdem Duvarcı, Mağusa Kulüpler sorumlusu Federasyon 1.yardımcısı Ln. Süheyla Erbilen, Mağusa Destemona Lions Kulübü temsili başkan yardımcısı Ln.Niğdem Güneşoğlu, yöneticileri, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu, organizasyona katılan Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon U10 takımları, Mağusa Gelişim Akademisi Streetbol takımı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takım sporcuları yer aldı.

Güzel Hareketler Keyifli Anlar Yaşatıldı

Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından düzenlenen İskele Sahil Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions Kulübü, Mağusa Ravelin Lions Kulübü işbirliğinde organize edilen 6.geleneksel spor şenliği U10 dostluk turnuvası Gazimağusa Karakol İlkokulu halı sahasında oynandı. Futbol Federasyonuna bağlı hakem Cenk Aras Özfuttu’nun yönettiği ve kalabalık izleyici kitlesinin takip ettiği turnuvada Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon U10 takımları arasında oynanan 6 karşılaşmada farklı sporcularının birbirleriyle kaynaşması, minik sporcular yeteneklerini ve hünerlerini sergileyerek ortaya güzel hareketler çıkarılırken, izleyicilere keyifli maçlar izletirmenin mutluluğuyla tüm takımlar şampiyon sloganı ile tunuva sona erdi.

Göz Doldurdular

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Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takım sporcuları yer aldığı tenis organizasyonunda ise puanlama usulü yaklaşık 12 maç üzerinden değerlendirildi. Tenis organizasyonu yapılmasında büyük katkı koyan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü antrenörü Mustafa Ülker öncülüğünde 9 ve 10  yaş grupları sporcuların çetin mücadelesi göz doldurdu.

Basketbol’un Güzellikleri Yansıtıldı

Lions Kulüpleri işbirliğinde organize edilen son etkinlik ise sokak Basketbol’u oldu. Mağusa Gelişim Akademisi antrenörü Hasan Kasap yönetiminde MGA basketbol takım sporcuları katkıları sayesinde yapılan sokak Basketbol’unda 15 ve 16 yaş gruplarından oluşan karma takımları mücadelesinde Basketbol’un güzellikleri izlem fırsatı yakalamış olundu.

Ödüller

6.Geleneksel Spor Şenliği Streetbol, tenis turnuvası ve U10 dostluk turnuvasında oynanan karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kuapalar, plaketler, katılım belgeleri Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmetler Kulüpleri Federasyonu başkanı Ln.Duygu Adahan Kuran, Mağusa Kale Lions Kulübü başkanı Ln.Özlem Bilgehan, İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Ln.Oya Şahsuvar, Mağusa Destemona Lions Kulübü başkan Ln.Eldem Sağlamer, Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı Ln.Çiğdem Duvarcı, yöneticiler, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu tarafından verildi.

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