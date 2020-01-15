Güreşte ödüller veriliyor

Güreş Federasyonu, 2019 yılı lig şampiyonlarını, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuları ödüllendirecek.
Güreş Federasyonu 2019 ödülleri şöyle:
Yıldızlar Ligi: 1.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 2.YDÜ, 3.Şahlan Spor
Gençler Ligi: 1.YDÜ, 2.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 3.DAÜ
Büyükler Ligi: 1.DAÜ, 2.YDÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü
Dr. Fazıl Küçük Şildi: DAÜ
Yıldızlar: Bahadır Özcan (Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü)
Gençler: Mert Büyüköztürk (DAÜ)
Büyükler: Kubilay Çil (DAÜ)
Yurtdışında ülkemize madalya getiren sporcular:
Rusya’da: Özper Özorun, Ömer Özyıldırım
Kosova’da: Okan Kırdağ, Mert Büyüköztürk, Neji Mert Tezcan, Ermre Gençi, Ahmet Yakışıklı
Antrenör: Mertdoğan Soyalan