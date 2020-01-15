banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120939
ALTIN
293.155
DOLAR
5.8690
STERLİN
7.6597
EURO
6.5491
45 gün cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Lefkoşa'da kaza!
LEFKOŞA'DA KAZA
Uyuşturucudan 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Araç yoldan çıktı 1 yaralı!
YİNE KAZA!

Güreşte ödüller veriliyor

Güreş Federasyonu 2019 yılı ödülleri, yarın saat 18.30’da Lefkoşa The Paradise Park’ta düzenlenecek olan ödül töreni ile veriliyor.

Güreşte ödüller veriliyor

Güreş Federasyonu 2019 yılı ödülleri, yarın saat 18.30’da Lefkoşa The Paradise Park’ta düzenlenecek olan ödül töreni ile veriliyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 19:20
Güreşte ödüller veriliyor

Güreş Federasyonu, 2019 yılı lig şampiyonlarını, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuları ödüllendirecek.

Güreş Federasyonu 2019 ödülleri şöyle:

Yıldızlar Ligi: 1.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 2.YDÜ, 3.Şahlan Spor

Gençler Ligi: 1.YDÜ, 2.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 3.DAÜ

Büyükler Ligi: 1.DAÜ, 2.YDÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü

Dr. Fazıl Küçük Şildi: DAÜ

banner317
Galibiyet Kralları:

Yıldızlar: Bahadır Özcan (Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü)

Gençler: Mert Büyüköztürk (DAÜ)

Büyükler: Kubilay Çil (DAÜ)

Yurtdışında ülkemize madalya getiren sporcular:

Rusya’da: Özper Özorun, Ömer Özyıldırım

Kosova’da: Okan Kırdağ, Mert Büyüköztürk, Neji Mert Tezcan, Ermre Gençi, Ahmet Yakışıklı

Antrenör: Mertdoğan Soyalan

Anahtar Kelimeler:
Güreş Federasyonu 2019 Yılı ödülleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Küçük anısına yarıştılar
Dr. Küçük anısına yarıştılar
Satrançta üçüncü tur oynandı
Satrançta üçüncü tur oynandı
Potada istatistikler açıklandı
Potada istatistikler açıklandı
Kaan Karşıyaka’da
Kaan Karşıyaka’da
Idan, resmen Ocak’ta
Idan, resmen Ocak’ta
Hamitköy’den yabancı hamlesi
Hamitköy’den yabancı hamlesi
Emir Çetinkaya’da
Emir Çetinkaya’da
Berke GG’de
Berke GG’de
Atletizmde salon seçmeleri yapıldı
Atletizmde salon seçmeleri yapıldı
Sağlamer ve Samani şampiyon
Sağlamer ve Samani şampiyon

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim