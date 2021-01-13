Esentepe çalışıyor

Esentepe kulübü futbolcuların fiziklerini korumaları amacıyla çalışmalarını sürdürüyor

Esentepe Futbol A Takımı antrenmanlarına devam ediyor. Takım Teknik Direktörü Kılıçali Kahraman, dün katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Özel maçlara artan Covid-19 vakalarıyla birlikte ara verdiklerini belirten Kahraman, antrenmanlara devam edeceklerini söyledi.

Kılıçali, “Kasım ayındaki başlangıcımızdan itibaren yedinci haftanın ilk antrenmanını yaptık. Başkanımız futbolcularımızın oturup ta hareketsiz, antrenmansız kalmasını istemediğini söyledi. 23 kişilik genç takım takviyeli bir kadroyla antrenmanlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kılıçali Kahraman, haftada üç gün antrenman yaptıklarını söyledi.

Kahraman “Hamitköy ve Dumlupınar’la özel maçlar yaptık. Ancak sonrasında artan vakalar sonrasında özel maçları durdurduk. Yine de maç yapmak için fırsat kolluyoruz. Bazı takımların çalışmalara başladığını öğrendik” şeklinde konuştu.

Merhum Erdal Barut anı maçı ertelendi

Artan Covid-19 vakalarını da dikkate alarak Merhum Başkan Erdal Barut anısına Hamitköy’le Esentepe Erdal Barut Stadı’nda yapmayı planladıkları maçı erteleme kararı aldıklarını ifade eden Kahraman, “Vakaların azalması halinde anı maçı veya özel maç yapılması konuşuldu” dedi.

Katılımdan dolayı memnunum

Futbolcuların katılımından dolayı memnun olduğunu vurgulayan Kılıçali Kahraman, maddi beklenti olmadan çalışmalara devam ettiklerine işaret etti. Motivasyon konusuna da değinen Kahraman şunları söyledi:

“Oyuncularımızın amacı futbol oynamak. Arzulu ve istekli bir şekilde katılım yapıyorlar. Askerlik grevi veya özel işleri dolayısıyla katılamayanlar var. Onların dışında kalan oyuncularımızla çalışmaya devam ediyoruz. Motivasyon olarak en iyi olan hazırlık maçlarıdır. Hazırlık maçları dışında da halı sahada maç yapan oyuncularımız da vardır. Bilimsel yöne ve futbolcuların ihtiyaçlarına ağırlık vererek çalışıyoruz. Kadromuzda bulunan oyuncular altyapıdan yetişmiş durumda. Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli köyünden katılıyorlar. Keyifli antrenmanlar yapmaya çalışıyoruz.”

Altyapı konusunda Başkan ve yönetime, Esentepe Belediyesi’ne ve altyapıda çalışan antrenörlere teşekkür eden Kılıçali Kahraman, yaş ortalamasının düşük olduğunu da vurguladı.