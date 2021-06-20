Drag yarışında dereceye girenler kupalarını aldı

Aylar süren hazırlıkların ardından sezonun ilk drag yarışı, Akıncılar Tünel yolunda 5 Haziran Cumartesi günü yapılmıştı. Bu sezon ilk kez Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği ile Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun işbirliği içinde yapılan organizasyonda hem otomobiller, hem de motosikletler mücadele etmiş, 5binin üzerinde seyirci yarışı yerinde takip etmişti. Cahit Necipoğlu Ltd’in ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılan yarışta toplam 62 otomobil ve 22 motosiklet mücadele etmiş ve dereceye girenler belirlenmişti. Pandemi koşulları ve saat kısıtlaması nedeniyle yarış sonunda yapılmayan ödül töreni geçtiğimiz Perşembe akşamı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Cahit Necipoğlu Müzesi’nde yapıldı. Ödül törenine; sporcular, sporcu aileleri ve yarış görevlileri katılırken, organizasyona sponsor olan firma ve kurumların temsilcileri de katıldı. Yarışta dereceye girenlere kupaları takdim edilirken sponsorlara teşekkür plaketleri, görevlilere teşekkür belgeleri, görev alan genç hakemlere üstün çaba madalyaları ve yarışçılara özel ödüller de verildi. Ayrıca tüm yarışçılara katılım belgeleri ve yarışta yaptıkları dereceyi gösteren zaman karneleri dağıtıldı. Değirmenlik Belediyesi’nin katkıları, Glo, Güven Sigorta, Berna Güzel Elektronik, Lungo Cafe ve Capital FM’in da Co-sponsorluklarıyla hayata geçirilen organizasyonun ödül töreninde kupaları; Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörleri Cahit Necipoğlu ve Gökhan Necipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Gümrük Müdürü Mustafa Deveci, sponsor firma yetkilileri ve Drag Kulübü ile Motosiklet Kurumu yönetim kurulu üyeleri takdim etti. Gecede tüm sınıflarda dereceye girenlerin yanı sıra en büyük kupaları Otomobil kategorisine 9.950 saniyelik derecesi ile pist rekoru kıran Deniz Denner ve Motosiklet kategorisinde 9.649 saniyelik derecesiyle rekor kıran Mustafa Kermeoğlu aldı.

Otomobil Kategorisi Dereceler:

9 Saniye sınıfı:

1.Deniz Dener

10 Saniye sınıfı:

1.Emre Erosal

2.Vasislis BPD

3.Stellios BPD

11 Saniye sınıfı:

1.Cengiz Şerifoğlu

2.Mustafa Tangül

3.Habib Yıldırımlar

12 Saniye sınıfı:

1.Çağkan Bozalanlar

2.Mülaim Çınarlılı

3.Halil Kadıoğlu

13 Saniye sınıfı:

1.Ümit Say

2.Berke Barkut

3.Ali Çıdan

14 Saniye sınıfı:

1.Turgut Arşan

2.Bayram Dereci

3.Sezer Ayda

15 Saniye sınıfı:

1.Sami Ören

2.Fethi Karlankuş

3.Ersin Danacı

Otomobil Kategorisi Özel Ödüller

Pist Rekoru – Deniz Denner – 9.950 Saniye

En iyi reaksiyon zamanı - Mülayim Çınarlılı - 0,0065 Saniye

Kıl Payı Kazanan - Bayram Saylık - Win by 0.007 Saniye

En İyi Ekip Çalışması – Onur Gani

Herşeye Rağmen kupası – Kemal Topcuoğlu

En Şık Araba – Mehmet Karadeniz

En Genç Yarışmacı – Fevzi Çoktan

En Çok Start Alan – Ümit Say

Motosiklet Kategorisi Dereceler:

600 Std.

1.Uğur Zorlu-469

2.Abdullah Porsnok-84

3.Sokoli Gardelina-48

600 M1

1.Alex Milachshenko-91

2.Abdullah Porsnok-84

3.Uğur Zorlu-469

1000 Std.

1.Uğur Yazıcı-55

2.Serhat Özen-3

3.Alex Milachshenko-91

1000 M1

1.Mustafa Özgökçen-299

2.Mustafa Kermoğlu-99

3.Tümer Güzel-12

1000 M2

1.Mustafa Kermeoğlu-99

2.Tümer Güzel-12

3.Mustafa Özgökçen-299

Pist Rekoru - Mustafa Kermeoğlu – 9.649