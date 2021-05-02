Çocuklarımız Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak

6-7 Mayıs tarihinde gercekleşecek Avrupa Şampiyonası’nda Halter Vücut Geli̇sti̇rme Federasyonu çocuk fitnes milli takımında yer alan 4-18 yas arası 35 sporcu bireysel ve gurup olarak ülkemizi temsil edecek.

2012 yılından bu yana ülkemizi temsilen uluslararası arenada mücadele eden Nev çocuk fitnes milli takımı her yıl daha iyisini hedefleyerek hem Ülkemizi temsil ediyor hem de şampiyon sporcular yetiştirerek ülkemizin gururu olmaya devam ediyor.



