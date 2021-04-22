“Bireysel olarak iyi hazırlandık”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Büyük Erkek Basketbol Takımı çalışmalarına devam ediyor. Önceki gün bir radyo programına katılan DAÜ Takım Antrenörü Cüneyt Doğan, KKTC Basketbol Federasyonu yönetiminin kendilerine ilettiği talimatlarla birlikte antrenmanlara devam ettiklerini söyledi. Ligin başlaması konusunda istekli olduklarını vurgulayan Doğan, “Dilerim lig başlar ve basketbol aşkıyla sahada en iyisini yaparız” şeklinde konuştu. Önce açık havada, iki hafta önce de salonda antrenmanlara başlayarak devam ettiklerine işaret eden Doğan, “sporcularımızın PCR testlerini yaptık, mümkün olduğunca temassız bir şekilde ve tedbirlerle antrenmanlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmalarımız devam ediyor

“Önce açık havada bireysel, sonrasında ise salonda antrenmanlarımıza başlayıp sürdürüyoruz” diyen Cüneyt Doğan sporcularımın çalışmalarından memnun olduğunu belirtti. Doğan, Açılış Ligi’nden sonraki dönemde futbolcuların daha da iyi performans gösterdiklerini söyleyerek “Sadece iki oyuncumla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Onları da ekstra bireysel antrenmanlarla fizik kondüsyon anlamında hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Lig olacak mı sorusu

Oyuncularının daha çok mental anlamda hazırlanması konusunda hassas davranmaya çalıştıklarına işaret eden Cüneyt Doğan, oyuncularının kendisine “Hocam, lig olacak mı” sorusunu yönelttiğine dikkat çekti. Bununla ilgili de konuşan Doğan şunları söyledi:

“Oyuncularımıza “biz de daha önümüzü göremiyoruz” diyoruz. Federasyonun kararını bekliyoruz. Ayrıca covid19 salgın korkusu var. Bu konuda da dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Kararın verilmesi noktasındayız. Lig ya başlayacak ya da oynatılmayacak. Aşı da henüz gelmedi. Zaman geçiyor. Bu arada antrenmanlarımızın artırılmasını isteyen sporcularımız da var.”

Altyapıdaki Sporcular

Altyapıdaki takımlar ve sporcular konusuna da değinen Doğan, onlarla da ilgili şunları söyledi:

“Altyapı takımlarımız da var. Yasak olduğu için antrenman yapamıyoruz. Aileler son durumu soruyor. Uzun süredir bu sporcularımızı kazanmaya çalışıyoruz. Antrenman veya lig olmaması durumunda onları da kaybetme noktasına geleceğiz.”

Yabancı konusu

Yabancı oyuncu konusuna da değinen Cüneyt Doğan, DAÜ olarak kadroya okulda okuyan öğrenci sporcuları aldıklarını ve bu oyuncuların burslu olduğunu, dolayısıyla da negatif bir etki olmadığını kaydetti.

Hedef ilk dört

Ligin oynanması halinde hedeflerinin ilk dört olduğunun altını çizen Cüneyt Doğan, geçen sezonlarda tecrübesizlikten dolayı kayıpları olduğuna işaret etti. Play-off hedefinde olacaklarını vurgulayan Doğan, bunu başaramama durumunda da sahada en iyi şekilde mücadelelerini devam ettireceklerini kaydetti.