Altyapıya önem vereceğiz

35-40 öğrencimiz var

Geçtiğimiz haftalarda Göçmenköy Futbol Akademisi'nde koordinatörlük görevine getirilen Ali Özçalışkan, "yeniden kulübüm Göçmenköy'de olduğum için çok mutluyum. Çalışmalara başladık. Şu an 35-40 civarında öğrencimiz var. Bu sayıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Özümüze dönerek başarılı olacağız

sporcular yetiştirmek için kollarını sıvadıklarını söyleyen Ali Özçalışkan, "tesis sıkıntımız yok. Kulüp başkanımızdan her türlü desteği alıyoruz. Göçmenköy tıpkı geçmiş yıllardaki gibi özüne dönerek başarılı olacaktır. Çok yetenekli oyuncularımız var. İlerleyen dönemde ligler oynanırsa bunu kanıtlayacağız" dedi.

