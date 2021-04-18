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Altyapıya önem vereceğiz

Göçmenköy Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Özçalışkan, pandemiden dolayı kulüplerin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak büyük sıkıntı çekeceğini, bundan dolayı da alt yapılarına önem vereceğini söyledi. 

18 Nisan 2021 Pazar 17:46
Altyapıya önem vereceğiz
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35-40 öğrencimiz var
Geçtiğimiz haftalarda Göçmenköy Futbol Akademisi'nde koordinatörlük görevine getirilen Ali Özçalışkan, "yeniden kulübüm Göçmenköy'de olduğum için çok mutluyum. Çalışmalara başladık. Şu an 35-40 civarında öğrencimiz var. Bu sayıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 

Özümüze dönerek başarılı olacağız

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Göçmenköy Akademisi olarak ülke futboluna karakterli ve başarılı sporcular yetiştirmek için kollarını sıvadıklarını söyleyen Ali Özçalışkan, "tesis sıkıntımız yok. Kulüp başkanımızdan her türlü desteği alıyoruz. Göçmenköy tıpkı geçmiş yıllardaki gibi özüne dönerek başarılı olacaktır. Çok yetenekli oyuncularımız var. İlerleyen dönemde ligler oynanırsa bunu kanıtlayacağız" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcSporAltyapı
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