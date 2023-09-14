Cumhurbaşkanı Tatar: “Sporcularımızın ülkemizi daha da başarılı bir şekilde uluslararası platformlarda temsil etmeleri ve bayrağımızı dalgalandırmaları en büyük temennimiz ve dileğimizdir”

Kuzey Kıbrıs Zirve Spor Ödülleri Gala Gecesi dün akşam Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokalinde gerçekleştirildi ve yılın en başarılı sporcularına ödülleri takdim edildi. Geceye katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların ülkeyi uluslararası platformlarda başarılı bir şekilde temsil ederek, KKTC bayrağını dalgalandırmalarını temenni etti.

Kuzey Kıbrıs Zirve Spor Ödülleri Gala Gecesi, dün akşam Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokalinde yapıldı. Gecede, yılın en başarılı sporcularına ödülleri takdim edildi. TEMEDYA organizasyonuyla Zirve Kıbrıs’ın düzenlediği gecede 28 ödül takdim edildi.

Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı bakan, belediye başkanı ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda spor insanı katıldı. Gecede, Zirve Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özsoy, TEMEDYA Direktörü Özdemir Tokel,

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasının başında, erken yaşta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk sporcu Birkan Uzun ve Türkiye’de meydana gelen depremde yitirilen Şampiyon Melekler takımınının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Kıbrıslı Türk sporcuların tüm kısıtlamalara ve ambargolara rağmen uluslararası platformlarda ülkeyi başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ettiğini kaydeden Tatar, “Hepsini kutluyorum” diyerek, devletin imkânları ölçüsündeki desteğinin yanında ekonominin toparlanması ile kurumsallaşan firmaların sporculara vereceği destek ile Kıbrıs Türk sporuna katkının artacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı, “Önemli kurum ve kuruluşlarımız vardır. Sporcularımızın altyapı çalışmalarına verecekleri desteklerle sporcularımızın ülkemizi gelecekte daha da başarılı bir şekilde temsil etmeleri ve bayrağımızı dalgalandırmaları en büyük temennimiz ve dileğimizdir” diye konuştu.

33 farklı federasyon çatısı altında spor yapan gençlerin olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de izolasyonlara rağmen her spor dalında iddialı sporcular yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

-Feyzioğlu:

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhteşem başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcularımızı yürekten kutluyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

-Erhürman

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasına “Şampiyon Melekleri” anarak başladı. “Spor dedik mi bu ülkede Şampiyon Meleklerimizin adı ile başlamak lazım. Yüreklerimiz, kalplerimiz onlarla atıyor” diyen Erhürman, ülkede ödül ve teşvik mevzuatının düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Erhüman, “Ne zaman ödül verdiğimiz şampiyonlarımız 6 bin TL gibi sponsorlukları bile bulamadıklarından özel görüşmelerde yakınmaktan kurtulur, siyasiler daha uzun konuşma hakkına sahip olur. Hepsiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise gençlerin başarılarının “göğsünü kabarttığını” söyledi. Çavuşoğlu, “Ülkenin kıt kaynakları içerisinde uluslararası başarılar alkışı hak ediyor. Bireysel sporlarda ne kadar yüksek başarılara imza attığımız ortada. Takım sporlarında da fırsat elde edince daha ileriye gideceğiz” dedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu gecede yaptığı konuşmada, “Ödül vermekten gurur duyuyorum. Siyasetten korkmayın, bizim yanımızda olun. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Tüm ödül alan gençleri tebrik ederim” dedi.

-Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, daha çok genç kadını spor alanlarında görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Erkek egemen görünen futbolda da, kadın futbolu da ciddi ilerleme sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde hem sponsorluk anlamında hem de ilgili kurumlarımız gerekli talimatları verir diye umuyoruz” diye konuştu.

-Özsoy

Zirve Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özsoy konuşmasında, “Bu gece kolay olmadı. Yıllar önce bu işin temellerini Atakom LTD. ile atmıştık. Zirve Kıbrıs olarak bu anlamlı gecenin yapılması gerektiğine karar verdiklerini söyledi. Bu gece için çok emek harcadık. Özdemir Tokel bu gecenin gerçekleşmesinde büyük pay sahibidir” dedi.

-Tokel

TEMEDYA Direktörü Özdemir Tokel ise konuşmasına, gecenin paydaşlarından biri olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu vurguladı. Tokel, “Spora siyaseti karıştırmayın diye çok klişe bir laf vardır. Siyaset spora karışmış durumda bu akşam. Belki de sporun siyasete karışmasının tam zamanıdır. Siyasetten çok büyük beklentiler içine giriyor sporcularımız, desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Ödül alanları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi. Gecede ödül alan sporcular şu şekilde:

ZİRVE KIBRIS - SAKA SU

YILIN BAŞARILILARI

2022-2023

SEZONUN TEKNİK DİREKTÖRÜ

ALİ ORALOĞLU (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

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ZİRVE KIBRIS - SAKA SU

YILIN BAŞARILILARI

2022-2023

SEZONUN FUTBOLCUSU

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR GSK)

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ZİRVE KIBRIS - SAKA SU

YILIN BAŞARILILARI

2022-2023

SEZONUN HAKEMİ

UTKU HAMAMCIOĞLU

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ZİRVE KIBRIS - SAKA SU

YILIN BAŞARILILARI

2022-2023

SEZONUN TAKIMI

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

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YILIN DRİFT SPORCUSU

ENVER HASKASAP

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YILIN KİTE SÖRFÇÜSÜ ERKEK

YÜCEL PARALİK

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YILIN KİTE SÖRFÇÜSÜ KADIN

FERAL UYUMSAL

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YILIN ÇIKIŞ YAPAN TENİSÇİSİ

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

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YILIN TENİSÇİSİ

ELİZ MALONEY

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YILIN KADIN FUTBOLUNA KATKI ÖDÜLÜ

SİMAY KANAN

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YILIN KADIN FUTBOLCUSU

AYŞE ÇETİNKAYA

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YILIN DANSÇISI

ELİS SERMAYE

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YILIN BASKETBOLCUSU

ERTEN GAZİ

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YILIN BİSİKLETÇİSİ

EGE ERÜLKÜ

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OKUL SPORLARI EN BAŞARILI TAKIMI

ŞHT. TURGUT ORTAOKULU

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YILIN VOLEYBOL GENÇ YILDIZI

NEHİR ÇATANKAYA

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YILIN KADIN VOLEYBOLCUSU

MERVE ÇELEBİ

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YILIN GENÇ TENİS YETENEĞİ

AREN BAYBARS

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YILIN ENGELLİ BASKETBOLCUSU

İBRAHİM YAVUZ

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YILIN BİLARDOCUSU

ALARA GAFFARİ

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YILIN JUNİOR KARTİNG SPORCUSU

HASAN FİKRİ MACİLA

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YILIN ATLETİ

BUSE SAVAŞKAN

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YILIN YÜZÜCÜSÜ

DOĞUKAN ULAÇ

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YILIN YÖNETİCİSİ

ORÇUN KAMALI

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YILIN KADIN FUTBOL TAKIMI

GENÇLİK GÜCÜ

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UNUTULMAZ ŞAMPİYONLAR ÖDÜLÜ

BİRKAN UZUN

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UNUTULMAZ ŞAMPİYONLAR ÖDÜLÜ

ŞAMPİYON MELEKLER

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ONUR VE KARDEŞLİK ÖDÜLÜ

FİLENİN SULTANLARI