Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 31 Mart soykırımında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Azerbaycan Öğrenci Birliği, “Azerbaycanlıların Soykırımı Günü” nedeniyle anma etkinliği düzenledi.

31 Mart 1918’de Ermeni milliyetçilerinin gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybedenler için DAÜ Atatürk Meydanı’nda yapılan anma etkinliğinde Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Raul Dinyev konuştu. Soykırım hakkında bilgi veren Dinyev, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ise, Azerbaycan halkının yaşadığı acının sadece bir ulusun değil, tüm insanlığın vicdanını sızlattığını belirterek, adalet ve barış için ortak mücadelenin önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından hayatını kaybedenler adına meşale ve mum yakıldı.