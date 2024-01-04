SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı’nın, hem desteklediği ailelerde bakım verenlere, hem de toplumdan birçok aileye yönelik eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her oturuma ortalama 50 bakım verenin katıldığı ve aralık ayı boyunca her hafta farklı bir uzman tarafından farklı başlıklarda verilen eğitimler, LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezinde verildi.

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı uzmanları Ulaş Gençalp ve Sevgi Özbarışçı ile “Tek Ebeveyn Olma” söyleşisi ile başlayan eğitimlerde ikinci hafta Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu “Çocuk Hakları ve Sorumlulukları” üzerine bir oturum yaptı.

“Anne-Baba Tutumları ve Çocukla Etkili İletişim Kurma” başlığındaki oturumda Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem katılımcılar ile interaktif bir eğitim gerçekleştirirken, SOS Çocukköyü Derneği’nin yıllardır gönüllü destekçisi olan Yrd. Doç. Dr. Nezire İnce ise, ailelerle çocukların günümüz koşullarında beslenmesi ve sağlıklı gelişimi üzerine sohbet etti.

Dört hafta süren eğitimlerde katılımcı aileler, birçok başlık altında bilgilenirken kendi deneyimlerini de uzmanlara aktararak yanıtlar alma şansı buldu.

Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Anıl Görkem, tüm toplum için zor geçen 2023 yılının sonunda, gönüllü uzmanların katkılarıyla bu eğitimleri yaptıklarını belirterek, katılımcılara ve uzmanlara teşekkür etti. Görkem, eğitimler sonunda, “38 aileye destek vererek 86 çocuğun ailesinden kopmadan mutlu bir çocukluk geçirmesi için çalıştıklarını” kaydetti.