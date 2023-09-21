Gazeteci – akademisyen Vasvi Çiftcioğlu’nun kaleme aldığı “Sorumlu Gazetecilik: Otosansüre Karşı Farkındalık Rehberi” adlı kitap, 25 Eylül Pazartesi akşamı basın mensuplarına özel olarak düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

Vasvi Çiftçioğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin maddi desteği ile hazırlanan kitabın tanıtımı Lefkoşa Mod Cafe’de saat 18.00’de başlayacak. Etkinliğe İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddig da katılarak konuşma yapacak.

“Mesleğe yeni başlayan gazetecilerin otosansür, sansür ve öz denetim konularındaki farkındalığını artırmak ve Kıbrıs Türk basınında sorumlu gazetecilik anlayışının yaygınlaşması amacıyla” kaleme alınan kitabın editörlüğünü Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın üstlenirken, önsözünü İngiltere’den akademisyen Ibrahim Seaga Shaw yazdı. Kitapta, 2022 yılında Kıbrıslı Türk gazetecilerle sansür ve otosansür konusunda yapılan bir anket çakılmasının sonuçlarına da yer verildi.

Kitapta basın özgürlüğünün hukuki boyutunun değerlendirdiği ve konuyla ilgili yasaların irdelendiği Avukat Cansu Nazlı tarafından kaleme alınan bir bölüm ile Prof. Süleyman İrvan’ın yazdığı ve medyada yaşanan etik sorunları uluslararası normlara göre inceleyen “Medya ve Etik” adlı bir bölüm de bulunuyor.

Kapak tasarımını Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun yaptığı kitapta ayrıca Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak ile dernek üyeleri Alper Susuzlu, Cemal Tunceri, Ezcan Özsoy, Musa Kayra, Mustafa Azizoğlu ve dernek başkanı Serhan Gazioğlu’nun basın ve ifade özgürlüğüne dair ulusal ve uluslararası pek çok sergide yer alan karikatürlere de yer verildi. Kitabın sayfa tasarımını ise Engin Aluç yaptı.