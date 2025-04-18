Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türkü’nün asırlardan beri dinini, dilini, Türklüğünü koruduğunu ve bundan gurur duyduğunu kaydetti.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Kıbrıs Türk halkının bu günlere ulaşmasında Anavatan Türkiye’nin destek ve katkılarının önemine işaret ederek, iki ülke arasında var olan gönül bağlarını zedelemeye veya koparmaya çalışan Oktay Saral gibi danışmanların buna güçlerinin yetmeyeceğini belirtti.

Esenyel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan ilham alınarak Kıbrıs’ta varoluş mücadelesi verildiğini, tüm baskı ve engellere rağmen, devlet sahibi olduğunu ifade etti.

“Bu hassas dönemde Başbakan Ünal Üstel’e haksızca ve asılsız suçlamalar yapılarak Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilere zarar verilmesinin kabul edilemeyeceğini” belirten Esenyel, bunun “Kıbrıs konusunda bilgi kıtlığı ve önyargıdan” kaynaklandığını söyledi.

Esenyel açıklamasında, yaşanan olay “hadsizlik” olarak nitelendirilirken, söz konusu söylemin Türkiye KKTC arasındaki ilişkileri bozmak isteyenleri yüreklendirdiği kaydedildi.