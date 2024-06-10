Sonare Çoksesli Korolar Derneği Sonare Çoksesli Korosu, cuma akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda konser verecek.

Dernekten alınan bilgiye göre, Sonare Çoksesli Korosu, Dünya koro edebiyatı, Türk ve Kıbrıs çoksesli koro eserlerinden oluşan bir repertuarı koro severlere sunacak. Konserde, koroyu koro şefi Erkan Dağlı yönetirken, piyano eşliklerini Piyanist Mehmet Coşkuner üstlenecek. Konserde, piyanoda Müge Yorgancıoğlu ve Jospin Marc, flütte Işıl Akgüç ve kajonda da Aytekin Özdeğer yer alacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğü katkıları ile verilecek konser, halka açık ve ücretsiz olacak.