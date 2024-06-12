Polisin ülke genelinde 3-9 Haziran tarihlerini kapsayan son bir haftalık sürede yaptığı trafik denetimlerinde, toplam 3 bin 123 trafik suçu rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, trafik suçlarının 964’ünü süratli, 515’ini emniyet kemersiz, 193’ünü seyrüsefer ruhsatsız, 102’sini alkollü, 61’ini dikkatsiz, 61’ini sigortasız, 50’sini muayenesiz, 22’sini “T” işletme izinsiz, 20’sini tehlikeli, 18’ini sürüş ehliyetsiz, 12’sini “B” özel eşya taşıma izinsiz araç kullanmak oluşturdu.

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan 480, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 120, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmaktan 39, trafik ışıklarına uymamaktan 9, koruyucu başlık takmaksızın motosiklet kullanmaktan 9, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan 3 ve diğer trafik suçlarından 685 kez ileri işleme gidildi.

Denetimlerde, 224 araç trafikten men edilirken 7 sürücü de tutuklandı.