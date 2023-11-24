

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Hasan Demirhan: "Yaş, cinsiyet ve mevsimler kanama dönemlerinde etkili faktörlerin başında gelir. Kanama alanları çoğunlukla iki parmak ile sıkıştırabildiğimiz burun kanatlarının altında denk gelen burun orta bölmesini sağlayan alandan olur"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Hasan Demirhan, hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşayabileceği burun kanamalarının altında yatan faktörlere dikkati çekti.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirhan, her yaştan insanın burun kanaması yaşayabileceğini kaydetti.

İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatlarının bir döneminde burun kanaması geçirebileceğini aktaran Demirhan, yaş, cinsiyet ve mevsimlerin kanama dönemlerinde etkili faktörlerin başında geldiğini belirtti. Demirhan, kanama alanlarının çoğunlukla iki parmak ile sıkıştırabilecek burun kanatlarının altına denk gelen burun orta bölmesini sağlayan alandan olduğunu vurgulayarak, "Çoğunlukla ince bir mukozanın altında seyreden bir damarın hasarlanması nedeni ile kanama gerçekleşir. Burun önden ve arkadan besleyen damarların uç noktalarının buluştuğu noktalar en sık kanama alanlarıdır. Bu alanlarda burun örtü epiteli ve damarların uç noktaları ince olduğu için hasarlanmaya duyarlıdır.” ifadelerini kullandı.

Burun kanamasının hava şartlarına göre değişebileceğine değinen Demirhan, özellikle soğuk ve kuru havaların burun kanamasını tetiklediğini kaydetti. Demirhan, alerjinin yoğun olduğu zamanlarda burnu fazla temizlemenin, hamilelik gibi vücutta ödemin yoğun olduğu dönemler ile burundan nefes almanın zorlaştığı dönemlerin de kanama fazla olabileceğine dikkati çekti.

Alerji, soğuk algınlığı veya grip nedeniyle burnu çok sert sümkürmenin burun içini örten mukozada incelmeye neden olup damarların hasara açık hale gelmesine neden olduğunu belirten Demirhan, şunları ifade etti:

"Genellikle 2 ila 10 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere iki dönemde artış gösterir. Bazı ilaçların yan etkisi burun kanaması olabilir. Özellikle kan sulandırıcılar, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ilaçlar en çok suçlanan ana gruba girer. Hastalıklar kategorisine bakılırsa hipertansiyon, çölyak hastalığı, kalp yetmezliği, diyabet, obstrüktis uyku apnesi, faktör eksikliği içeren kan hastalıkları ve karaciğer yetmezliği durumunda kanama olasılığı yüksektir. Burun kanamasında cinsiyet ile ilgili belirgin bir fark yoktur. Alkol ve sigaranın arttırdığı yönünde deliller mevcuttur."

Demirhan, burun kanaması yaşandığında panik yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

"Baş yükseğe alınıp burun içindeki kanların temizlenmesini müteakip ilk 3 parmağımız ile burun kanatlarını sıkıştırmalıyız. Burun kanatları kapalı olacak şekilde 5 ila 10 dakika bu pozisyonda tutulur ve genellikle kanama durur. Ancak 30 dakikayı geçen kanamalarda acil muayene edilmelidir. Burun kanaması sonrasında önlem alınması gereken bazı tedbirleri şu şekilde sıralayabiliriz; burnumuzu yumuşak şekilde silmeliyiz, bulunduğunuz odada burnunuzun kuruluğunu gidermek için nemlendirici alınabilir, okyanus suyu gibi tuzlu sulandırıcılar kullanılabilir, alerji ilaçlarınızı düzenli alabilirsiniz ve diğer hastalıklar için kullanılan ilaçların düzene sokulması burun kanamasını engellemek için alınması gereken önemlerdendir."