Slovakya'da 30 Eylül'de düzenlenen seçimleri ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Parti (SMER) ile Liberal Ses Partisi (HLAS) ve Slovak Ulusal Partisi (SNS) arasında kurulan koalisyon hükümeti göreve başladı.

Slovakya Başbakanlığını 4. kez üstlenen SMER Genel Başkanı Robert Fico, Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'nın yeni kabineyi onaylamasından sonra düzenlenen törende, yapıcı bir hükümet olacaklarının sözünü verdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fico'yu tebrik eden ilk liderler arasında yer almıştı.

30 Eylül'deki seçimleri kazanan SMER lideri, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı sonlandırma sözü vermişti.

Fico'nun, Batılı ülkelerin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da karşı çıktığı biliniyor.

- 5 yılda 5 başbakan değişti

Slovakya'da siyasi istikrarsızlık, mafya ile siyaset ilişkilerini kaleme alan Slovak gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın öldürüldüğü Şubat 2018'den beri sürüyor.

Koalisyon, azınlık ve teknokrat hükümetlerinin kurulduğu ülkede 5 yılda 5 başbakan değişti.