Rum Yönetimi’nin, Suriyelilerin yaptığı siyasi sığınma başvurularının incelenmesinin askıya alınmasına karar verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi’nin, Suriyeliler için siyasi sığınma başvurularının incelenmesini askıya alma kararının soru işaretlerine neden olduğunu yazdı.

Hükümetin bu tedbirleri caydırıcı etken olarak görmesine karşın buna kesin gözle bakılmadığını, tek kesin olan durumun ise askıda bulunan çok fazla başvuru sayısı olduğunu yazan gazete, ilgili kaynakların “devlet tarafından atılan bu adımın yasal olduğu ve Rum makamların, Avrupa Komisyonunun ilgili müdürlüğünü de bilgilendirdiği” şeklinde açıklama yaptığını da belirtti.

Suriyelilerin otomatik olarak ikincil koruma statüsüne hak kazandığını belirten gazete, başvuruların askıya alınmasının “başvuru sahiplerinin yetkililer tarafından kendilerine barınma ve yiyecek yer sağlanmasıyla, bir kabul merkezine giriş yapacağı ancak barınma yardımı almayacağı” anlamına geldiğini yazdı.

Habere göre AKEL ise yaptığı açıklamada, başvuruların askıya alınması kararıyla ne kast ettiğini izahat etmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e çağrıda bulundu.

AKEL açıklamasında “Rum Yönetimi’nin, başvuru kabul etmeyeceğini kast ediyorsa, o zaman bu kararı hangi prosedüre göre uygulayacağını açıklaması gerekir” şeklinde konuştu.

AKEL ayrıca böylesi bir karar için de aynı zamanda geçici önlemlerin yayımlanmasına yönelik Avrupa Birliği Anlaşması'nın 78 (3) sayılı kararının öngördüğü sürecin izlenmesi gerektiğine dikkati çekti.