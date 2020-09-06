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DENKTAŞ: “CUMHURBAŞKANI’NIN İÇ KONULARDA YETKİSİ YOK ANCAK ETKİSİ İLE KATKISI BÜYÜK OLABİLİR…BU ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİM”

DENKTAŞ: “CUMHURBAŞKANI’NIN İÇ KONULARDA YETKİSİ YOK ANCAK ETKİSİ İLE KATKISI BÜYÜK OLABİLİR…BU ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİM”

06 Eylül 2020 Pazar 12:52
DENKTAŞ: “CUMHURBAŞKANI’NIN İÇ KONULARDA YETKİSİ YOK ANCAK ETKİSİ İLE KATKISI BÜYÜK OLABİLİR…BU ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİM”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlarının iç konulara müdahale etmeye yetkisi olmadığını ancak etkisi ile bir çok sorunun çözümüne katkıda bulanabileceğini söyledi.

Denktaş, Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği’nin (KİYED) geleneksel olarak düzenlediği sohbet toplantılarına katılarak adaylık vizyonunu anlattı.

Denktaş buradaki konuşmasında adaylık sürecine geç başlamasına rağmen yaptığı ziyaretlerde kendisine karşı olan desteği gördükçe bu yarışta daha da cesaretlendiğini söyleyerek ülkedeki dağınıklığı gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki hedefinin ülkede yaşanan kurumlar arasında diyalog eksikliği ve karmaşayı toparlamak olduğunu söyleyerek seçimlerde ikinci turu göğüsleyebileceğine inandığını kaydetti.

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Denktaş,  Cumhurbaşkanlarının iç konulara müdahale etmeye yetkisi olmadığını, ancak etkisinin çok büyük olduğunu kaydeden Denktaş, bu etkiyi kullanmak suretiyle iyi diyalog içerisinde istişare içerisinde bu yolu yürümek istediğini kaydetti.

Muhalefet Milletvekili olarak söylediklerini hükümetin çok dikkate almadığını dile getiren Denktaş, oysa bugün bambaşka bir noktada olunabileceğini belirtti.

NAMİ

KİYED adına konuşma yapan Erdil Nami de sohbet toplantılarının konuğu olduğu için Denktaş’a teşekkür etti.

Denktaş’ın Derneğin kurucularından biri olarak her zaman aşina oldukları ve yakinen tanıdıkları bir isim olduğunu ifade eden Nami,  seçim sürecindeki ilk aday konukları olduğunu belirtti ve kendisine seçimde başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 06.09.2020 21:04
Anahtar Kelimeler:
KİYEDBağımsız Cumhurbaşkanı Adayı
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