Çınarlı Köyünün güneyinde İncirli Mağarası mevkiinde, yerleşim alanına yakın bir bölgede çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Sivil Savunma Teşkilat ekiplerinin de müdahalede bulunduğu bildirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, Orman Dairesi’nden gelen ihbar üzerine hemen olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, yangına, 30 personel, 3 arazöz, 6 yangına ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 5 komuta aracı ile birlikte müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.