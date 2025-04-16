İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise Önder'e hızlı bir şekilde müdahale yapıldığını söyledi.

Önder'in şu anda büyük bir ameliyatta olduğunu kaydeden Güner, "Rabbim inşallah şifasını verecektir. Şu anda bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok." dedi.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de ameliyatın saat 23.30 sularında başladığını ve tüm kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi ekiplerinin burada olduğunu dile getirdi.

Kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılmasının büyük bir ameliyat gerektirdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat." ifadelerini kullandı.

- Hatimoğulları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek." dedi.

Hatimoğulları, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

Ameliyatın zorlu ve uzun süreceğini bildiklerini belirten Hatimoğulları, "Saatlerdir ameliyatta, ameliyatın uzun süreceğini de biliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde başta siz değerli basın emekçileri olmak üzere, sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hatimoğulları, Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldıkça paylaşacaklarını aktardı.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür eden Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili bilgiler aldıkça, yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.