(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Berke Uçar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı. Polis, 4 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa, Ortaköy'de faaliyet gösteren faaliyet gösteren bir işletmede makine mühendisi olarak çalışmakta olan zanlının iş yeri adına Girne’deki bir işletmeden aldığı 5 bin Amerikan Doları'nı şirket muhasebesine teslim etmeyip, zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini açıkladı. Polis, olayın 09.07.2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, çalındığı iddia edilen paranın henüz bulunmadığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının bazı beyanlarda bulunarak, bir şahıstan bahsettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.