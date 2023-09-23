Batı Balkan ülkesi Sırbistan'ın Novi Sad kentinde, "Otomobilsiz Kent Günü" kapsamında vatandaşlar gün boyu bisiklet ve ekolojik ulaşım araçlarını kullandı.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında kutlanan "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliklerine katılan Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyon Şefi Emanuele Giaufret, iklim değişikliğinin önemli bir sorun olduğunu, ulaşımın da bunun bir parçası olduğunu belirtti.

Novi Sad Belediye Başkan Yardımcısı Igor Crnobarac da kentte bisiklet yolları için geliştirme projeleri hayata geçirdiklerini aktararak, "Yaklaşık 140 kilometrelik bir bisiklet yolumuz var. Yenilerini eklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kentte, gün boyu bisiklet ve ekolojik ulaşım aracı kullanan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.