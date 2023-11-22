Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkesinin hakiki dostu olduğunu belirtti.

Sırp lider Vucic, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile başkent Belgrad'da bir araya geldi. Liderler, yapılan kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Vucic, GKRY'nin ülkesinin hakiki dostu olduğunu ifade ederek, GKRY'ye "Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne duyduğu saygı için" teşekkür etti.

Sırp lider Vucic, yarın GKRY ile bilim, eğitim ve diplomatik akademiler alanlarında işbirliği anlaşması imzalayacaklarını kaydetti.

Vucic ayrıca, ülkesine Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda destek veren GKRY'ye teşekkür ederek, GKRY'nin "toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini" söyledi.

GKRY lideri Hristodulidis de Sırbistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, daha çok Sırp turisti ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Hristodulidis, Sırbistan'ın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduklarını" ifade ederek, Sırp hükümetinin Kosova ile müzakerelerdeki çabalarını desteklediklerini dile getirdi.

Bu arada, Sırbistan ile Kosova'nın sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedeninin, Sırbistan'ın, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.