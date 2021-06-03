Dr. İlker İpekdal

Çoğu üniversite öğrenimleri için gelmişti.
İklime ve ortama çok çabuk adapte oldular.
Başka şeylere de adapte olmuş olacaklar ki sayıları her geçen yıl arttı.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen siyahi sakinlerimizle yaşamaya alıştık.
Ama hepsi ile yaşamaya alışamadık.
Aile kuranlar, iş kollarında alınlarının teri ile katkıda bulunanlar da oldu elbette. Onlarla ilgili hiçbir sorunumuz elbette olamaz.
Ama gelin görün ki, alışamadıklarımız da var.
Alışamaktan öte, adeta ‘’illahlah’’ dedirtenler de.
Kimler o siyahi sıra dışılar?
Ayaklarında terlik, elinde en yüksek sese ayarlanmış bir müzik cihazı, şarkılar söyleyerek yolda önümüze atlayanlar.
Apartmanları istila edercesine bir daireyi 4-5 kişilik gruplarla kiralayanlar.
Gece yarılarına kadar gürültü patırtı yapanlar.
Apartmanda huzur kaçırıp sakinlerinin evlerini satıp gitmelerine neden olanlar.
Polise defalarca şikayet edildikleri halde hiçbir sonuç alınmadığı için insanlarımızın tepelerine çıktıkça çıkanlar.
Nerden buldukları bilinmeyen paralarla aldıkları son model arabaları ile trafiği birbirine katanlar.
Kampüslerde, ikamet ettikleri yerlerde birbirlerinin canlarına kastedip toplumumuzun huzurunu kaçıranlar.
Sokak ortasında durup, insanların geçiş yollarını tıkayarak bağıra bağıra aralarında futbol topu çevirenler. Uyarılınca da ‘’hey, what’s your problem bro?!’’ diye kafa tutanlar.
İstemedikleri gebelikleri yasadışı yoldan sonlandıranlar, bunu başaramayıp da doğruduktan sonra bebecikleri hastanelere, sokaklara terk edip kaçıp gidenler.
Devletimizin gözünün içine baka baka kaçakçıklık, kuryelik yapanlar.
Ne yazıktır ki sayıları her geçen yıl artan bu tarz insanlar, toplumumuzun huzurunu iyiden iyiye kaçırmaya başladılar.
Pandemi bile her kesimin ülkemize gelişini durdurdu ama bunların kökünü kurutamadı nedense!
Konuştuğum, görüştüğüm bazı ailelerin, bu sıradışı siyahilerin yüzünden evlerini satışa çıkardıklarına, kirada oturuyorlarsa apar topar taşınmak zorunda kaldıklarına şahit oldum.
Tüm bu yazdıklarımın siyahi ayrımcılığı ile hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim.
Konu, ülkemize gelen yabancıların iyi ayıklanıp ayıklanmadıkları konusu.
Konu, ülkemize eğitim, öğretim için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin gerçek geliş amaçlarının takip ediliip edilmediği konusu.
Konu, kendi evimizde huzurumuzu kaçıran bu sıradışı siyahilere polisin neden net tavır sergileyemediği konusu.
Yol yakınken, özellikle Nijerya gibi bazı ülkelerden gelen, yaşam tarzları ile topluma rahatsızlık veripinsanlarımızın evdeki huzurlarını kaçıran bu sıradışı siyahilerin bir an önce takibe alınması gerekiyor.
Devletin ve kolluk kuvvetlerimizin, iyilerle çürükleri birbirinden ayırmaya tez elden başlaması gerekiyor.
Aksi durumda, halkımız ile bu gibiler arasında tatsız olayların yaşanması an meselesi gibi görünüyor.
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