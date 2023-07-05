5 Temmuz 2023 döviz kurları 5 Temmuz 2023 döviz kurları

04.07.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Sınırüstü’nde, Ramadan EMİRHAN (E-59) çalışmakta olduğu inşaatın tavan kısmını suladığı sırada, ayağının kayması sonucu yaklaşık 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Dahiliye Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.