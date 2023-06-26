Ülkenin orta kesiminde etkili olan yağışlar, nehirlerin taşmasına, yolların hasar görmesine ve yüzlerce kişinin de olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Yerel yetkililerle bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Maalesef, ağaçların altında kalan iki vatandaşımız hayatını kaybetti, kayıp olan 3 kişi de aranıyor. Felakette, 419 kişi evsiz kaldı, 1002 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Valparaiso'nun çeşitli yerlerinde su kesintileri yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Carolina Toha, Valparaiso ve Biobio bölgelerindeki koşulların son derece hassas olduğunu belirterek, bu iki bölgede "felaket durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer, bir süre daha şiddetli yağışların süreceğini, sel ve taşkın riskinin yüksek olduğunu kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.