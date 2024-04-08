Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, vatandaşların ve meslektaşlarının bayramını kutladı.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı Bayram dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çukurovalı, ülkede ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Ramazan Bayramı'nın herkese sağlık, huzur ve neşe getirmesi dileğiyle tüm meslektaşlarının ve vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Çukurovalı, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara, yasa dışı usulsüz işlemler yapıldığı iddialarına ve ölümlü trafik kazalarına dikkat çekerek, tüm bu olumsuzlukların insan huzurunu kaçırdığını ifade etti.

Çukurovalı, "Gazze’de yaşanan vahşete insanlık adına utanç verici katliamlara rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlarımız nedeniyle yine buruk bir Bayram kutlama hazırlığı içerisindeyiz." diyen Çukurovalı, Ramazan Bayramı'nın herkese sağlık huzur ve neşe getirmesini diledi.