Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvuru sayılarında azalma gözlemlendiği, üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmelerine de devam edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’a Mayıs ayında yapılan siyasi sığınma başvurularında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 azalma gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, 2022 yılının Mayıs ayında 2 bin 560 olan siyasi sığınma başvurusu sayısının, 2023 Mayıs ayında bin 5 olarak kayda geçtiğini vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, 2023 yılının başından 22 Ağustos tarihine kadar ülkelerine geri iade edilen mültecilerin sayısının 6 bin 133’ü bulduğunu yazdı.