Gazze kentindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi’nin müdürü Mohammad Abu Salmiyah, aralarında bebeklerin de olduğu 179 kişinin hastane avlusunda açılan toplu mezara gömüldüğünü söyledi.

Sabah saatlerinde BBC’nin Gazze’deki muhabiri Rushdi Abualouf, hastanede yaklaşık 170 kişilik bir toplu mezar açıldığını aktarmıştı.

Ajansların yazdığına göre Salmiyah “Hastane yerleşkesi cesetlerle doldu ve morglarımızda da elektrik kesildi. Onları bir toplu mezara görmek zorunda kaldık” dedi.

Salmiyah hastaların elektrik kesintisi nedeniyle, hayati öneme sahip tıbbi cihazların çalışamaması sonucu öldüğünü de ekledi.