Sierra Leone’un başkenti Freetown’da 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

BBC’nin haberine göre, şehrin doğusunda hem konut hem de ticari amaçlarla kullanılan 7 katlı bir bina öğle saatlerinde çöktü.

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Yerel yetkililer, aralarında 3 çocuğun bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkenin Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, enkazdan 6 kişinin kurtarıldığı, mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Çökmenin sebebi araştırılıyor.

Kaynak: rss