Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Ahenk Türk Müziği Korosu’nun, Türk sinemasının ünlü aktörü Engin Çağlar'ı ağırladığı “Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam Müzikleri Konseri"ni izledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Şef Sanatçı Bahar Gökhan yönetimindeki Ahenk Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği Yeşilçam şarkılarıyla başlayan konserde, Yeşilçam film hikayelerini 55’inci sanat yılını dolduran Engin Çağlar sundu.

Geliri Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’na bağışlanacak konserde konuşan Sibel Tatar, her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Şef Sanatçı Bahar Gökhan’ın özel gereksinimli çocukların bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası’nda da görev aldığını söyledi.

Her zaman sanatın ve yardımın yanında olan İçim Çağıner’e teşekkür eden Sibel Tatar, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne sanata ve Ahenk Türk Müziği Korosu’na verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Çocukluğunda izlediği filmlerin müziklerini ve hikayelerini konserde dinleme fırsatı bulduğunu anlatan Sibel Tatar, Bahar Gökhan yönetimindeki Ahenk Türk Müziği Korosu’nu ve Yeşilçam film hikayelerini seslendiren Engin Çağlar’ı tebrik etti.

Aile büyüklerinin anlattıklarına göre 1974 yılından önce Kıbrıs Türklerinin Türk filmlerini özlemle beklediklerine ve haftada bir seyredebildiklerine dikkat çeken Sibel Tatar, “Yeşilçam’ın çok kıymetli ve kaliteli filmleri var. Son yıllarda Türk dizi sektörü gelişti ve önemli bir gelir kaynağı oldu. Türk dizileri, yurt dışında ilgiyle izleniyor” dedi.