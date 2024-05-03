Avrupa Konseyi’nin Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi Uzman Komitesi'nin (Moneyval) Güney Kıbrıs’la ilgili olarak yayımladığı yeni raporunda, sahte sivil toplum kuruluşları ve paravan şirketler aracılığıyla kara para aklanmasından söz ettiği belirtildi.

Moneyval’ın bazı prosedürlerde iyileştirmeler gördüğünü ancak Güney Kıbrıs’ı “sıkı gözetim altında” tutmaya devam ettiğini yazan Haravgi gazetesi, Moneyval’ın dün kamuoyuna açıklanan raporunda Güney Kıbrıs’ın 40 tavsiyeden 16’sına tam anlamıyla uyduğu, 21 tavsiyeye büyük ölçüde uyduğu ve 3 tavsiyeye de kısmen uyduğu tespitinde bulunduğunu iletti.

Moneyval’ın endişelerinin özellikle sahte sivil toplum kuruluşları ve paravan şirketler aracılığıyla kara para aklanması ile beş noktaya daha odaklandığını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’la ilgili bir sonraki denetimin 2025 yılının mayıs ayında olacağını ekledi.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının yaptıkları açıklamalarda Moneyval raporundan duydukları memnuniyeti belirttikleri de kaydedildi.

Alithia gazetesi ise “Kara Para Aklama-Terörle İlgili Uygunsuzluk Noktaları Tespit Ediliyor” başlıklı haberinde, Moneyval’ın dün yayımlanan raporunda Güney Kıbrıs'ın yeni teknolojilerle ilgili Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 15’inci tavsiyesiyle uyum seviyesini yükselttiğini ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili 8’inci tavsiyesiyle uyum seviyesini de iyileştirme yönünde adımlar attığını belirttiğini yazdı.

Rapora göre Güney Kıbrıs’ın Kasım 2022'den bu yana sanal varlık hizmet sağlayıcıları için geçerli olan düzenlemeleri iyileştirdiğini ancak bazı eksiklikler olduğunu kaydeden gazete, 8’inci tavsiyeyle ilgili değerlendirmenin "kısmen uyumlu" olarak kaldığını, 15’inci tavsiyeyle ilgili değerlendirmenin ise "kısmen uyumludan” "büyük ölçüde uyumluya” yükseltildiğini belirtti.

Raporda genel olarak Güney Kıbrıs’ın 2019 yılındaki ortak değerlendirme raporunda tespit edilen teknik uyum eksikliklerinin çoğunu gidermede önemli ilerleme kaydettiğinin belirtildiğini yazan gazete, Moneyval’ın Güney Kıbrıs’ın değerlendirilmesinin üçüncü yılının sonunda, teknik uyum eksikliklerinin çoğunu giderme yönündeki beklentileri karşıladığını vurguladığını da ekledi.

Haber Politis gazetesinde ise “Kara Parayla Mücadelede Yeni İlerleme Adımları- Moneyval’ın Yeni Raporu İyileştirmeler Kayda Geçiriyor” başlıklarıyla yer aldı.