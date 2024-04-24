Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” Cumartesi günü saat 20.00'de Lefke AKM'de izleyicisi ile buluşacak.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Shakespeare oyunlarına feminist bir yorum getiren Shakespeare’in Şen Kadınları, kadın özgürleşmesi ve emekçilerin karşılaştıkları zorlukları ele alıyor.

Baraka Tiyatro Ekibi Sorumlusu Nazen Şansal’ın yazdığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor.

Shakespeare’in Şen Kadınları’nın özgün müziklerini ise, Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

12 yaş ve üzeri tüm tiyatro severlerin davet edildiği oyun biletleri 50 TL olup Bağımsızlık Yolu Bölge Örgütleri’nden veya oyun günü kapıdan temin edebilecek.