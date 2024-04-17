Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” Girne’de sahnelenecek.

Oyun, cumartesi günü saat 20.00'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda yer alacak.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Shakespeare oyunlarına feminist bir yorum getirerek, kadın özgürleşmesi temasını işleyen” Shakespeare’in Şen Kadınları'nı Baraka Tiyatro Ekibi Sorumlusu Nazen Şansal yazdı.

Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu'nun rol aldığı oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

12 yaş ve üzeri tüm tiyatroseverlerin davet edildiği oyunun biletleri 50 TL olup, Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü'nden, oyun günü kapıdan temin edilebilir veya 0533 831 1515 numaralı telefondan rezervasyon yapılabilir.

Shakespeare’in Şen Kadınları, 27 Nisan Cumartesi günü ise Lefke AKM'de izleyicisi ile buluşacak.