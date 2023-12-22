Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan 45 yaşındaki Serkan Zeytuncu ile 60 yaşındaki Alkan Canik bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Murat Kermeoğlu, mahkemede olguları aktardı. Polis memuru 10 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden Serkan Zeytuncu’nun kullanımında bulunan SM 773 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın şoför koltuğunun altında 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet metal öğütücü, bir adet yaban marka elektronik hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, Serkan Zeytuncu’nun üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu gömleğinin cebinde 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada ise 10 gram daha hintkeneviri ele geçirildi.

Polis memuru, sorgulanan zanlının kokaini bin euroya, hintkenevirini ise 7 bin TLye Alkan Canik’ten aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, Canik’in de 16 Aralık’ta tutuklandığını, üzerinde 119 miligram hintkeneviri, bin euro ve 4 bin TL para bulunduğunu söyledi. Polis, Canik’in ifadesinde Zeytuncu’yu tanımadığını söylediğini ancak her iki zanlının cep telefonlarında yapılan incelemede gerek whatsapp gerek normal hattan birçok kez görüşme yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Canik’in 2017,2018, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında işlemiş olduğu uyuşturucu madde ithal v e tasarrufu suçlarından 6 kez yargılandığını belirtti. Polis, zanlı Zeytuncu’nun ise sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Canik’in 40 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, Zeytuncu’nun ise 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.