Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele” istişarelerini gerçekleştirmek üzere KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Serim ziyaret programı kapsamında ilk olarak İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Serim daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

Serim, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından İçişleri Bakanı Öztürkler ile birlikte ortak basın açıklaması yapacak.

-Üstel kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i Başbakanlık’ta kabul etti. Kabulde, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de yer aldı.

Görüşmede, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında düzensiz göçle mücadele” alanında yürütülen ortak çalışmalar ele alındı, ülke güvenliği adına hayata geçirilmesi gereken tedbirler konusunda fikir birliğine varıldı.

Başbakan Ünal Üstel, görüşmede yaptığı konuşmada, düzensiz göçün tüm dünyanın mücadele ettiği bir konu olduğuna işaret ederek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin, birlik ve beraberlik içinde adanın güvenliği adına yürüttüğü çalışmaların önemini vurguladı.

Üstel, “Ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda ele ele çalışmaya ve gerekli tüm adımları birlikte atmaya devam edeceğiz” dedi ve ziyaretlerinden dolayı Yasin Ekrem Serin ve heyetine teşekkür etti.