Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) iki gün süren oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Serim, sosyal medya hesabından da paylaştığı değerlendirmesinde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile biraraya gelerek ziyaretine başlayan Hakan Fidan’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildiğini, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Hükümet Ortakları ve siyasi parti Genel Başkanlarıyla kapsamlı temaslarda bulunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Serim değerlendirmesinde, “Sayın Bakanımız ziyareti vesilesiyle Kıbrıs Türkünün maruz kaldığı izolasyonun sessiz bir insanlık suçuna dönüştüğünün altını çizerek, elli yıl önceki statüko üzerinden çözüm aramanın beyhude olduğunu vurguladı. Ayrıca iki devletin geliştirebileceği çeşitli işbirliği modellerinin Ada’ya ve bölgemize büyük katkı sunma potansiyeli taşıdığının altını çizdi” ifadelerini kullandı.

Serim, KKTC ile olan dayanışmayı ve Kıbrıs Türklerine yönelik kapsamlı desteği cesur adımlarla her alanda daha da ileri taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.