Lefkoşa’da Vergi Dairesi’nin önünde gerçekleşen küçük bir trafik kazası sonrasında 18 yaşındaki Melisa Demirkıran’ın boğazını sıkıp, darp ettiği iddia edilen Serdinç Maypa’nın savunması şaşırttı:

Kız çok mini bir etek giyiyordu olayın taciz sanılmasından korktum

Lefkoşa’da Vergi Dairesi’nin önünde gerçekleşen küçük bir trafik kazası sonrasında 18 yaşındaki Melisa Demirkıran’ın boğazını sıkıp, darp ettiği iddia edilen Serdinç Maypa, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde sanık kutusuna girdi.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Fatma Damdelen, tanık olarak müşteki Melisa Demirkıran’ı dinletti.

Yargıç Tutku Candaş, Melisa Demirkıran’a, bu konuyla ilgili polisin kendisine herhangi bir dava getirip getirmediğini sordu.

Demirkıran, herhangi bir belge imzaladığını hatırlamadığını beyan edip, “7 Haziran 2022 tarihinde Serdinç Maypa arabama çarptı. Ehliyetimi yeni almıştım. Panik halde arabamdan indim. Annemi arayacağımı söyledim. ‘Ben annenle konuşurum’ diyerek, elimden telefonumu almaya çalıştı. Ben de kendisine kendimi anneme ifade edebilecek yaşta olduğumu söyledim. Serdinç Maypa, ‘Benim kim olduğumu biliyor musun?’ diye sordu. Bilmediğimi söylediğimde, ‘Ben Serdinç Maypa’yım’ dedi. Serdinç Maypa, üzerime yürüdü. ‘Bana mı vuracaksın? Dedim. Boğazımı sıktı” ifadelerinde bulundu.



“Çok mini bir etek giyiyordu. Bağırınca olayın onu taciz ettiğim sanılır diye korktum”

Sanığın avukatı müvekkili Serdinç Maypa’nın değil, Melisa Demirkıran’ın, Maypa’nın üzerine yürüdüğünü ileri sürdü ve boğazının sıkılmadığını savundu.

Sanığın avukatı, olay mahallindeki güvenlik kamera kayıtlarından da olayın bu şekilde gerçekleştiğinin görüldüğünü iddia etti.

Sanık kutusundan söz alan Maypa, “Arabamda telefonda konuşuyordum. Küçük bir kaza oldu. Hatta ‘Ben mi çarptım. Sen mi’ diye sordum. Tartıştık. Çok mini etek giydiği için taciz ettiğim sanılmasından korktum” demesi üzerine müştekinin ailesi mahkeme salonunda şok yaşadı.

Yargıç Tutku Candaş, meseleyi duruşması yapılmak üzere, itham olarak 10 Ekim’e erteledi.

“Allah’ından bulacaksın, yalancı, şerefsiz”

Serdinç Maypa’nın müştekinin kendisine saldırdığı ve mini etek giydiği için taciz ettiğinin düşünülmesinden korktuğunu beyan etmesi, müştekinin ailesini öfkelendirdi.

Kızın ailesi, “Allah’ından bulacaksın, yalancı, şerefsiz” diyerek, Serdinç Maypa’ya tepki gösterdi.