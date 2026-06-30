Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin artık başlangıç ücreti değil geçim ücreti haline geldiğini belirtti.

“Aslında asgari ücrete artış yapılmayacak” diyen Serdaroğlu, asgari ücret masasında, alım gücünü korumak için değil ocak ayındaki alım gücüne geri dönülmesi için mücadele verdiklerini kaydetti.

Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısının gelecek hafta çarşamba günü yapılması için prensipte anlaştıklarını da söyledi.

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bugün ilk masayı toplatabildik” diyen Serdaroğlu, sağlıklı tartışmaların olabilmesi için komisyonun temmuz ayında değil öncesinde toplanması gerektiğini daha önce söylediklerini hatırlattı. Serdaroğlu, hükümetin, haziran ayının son gününde komisyonu topladığını ve yasal zorunluluğunu yerine getirdiğini söyledi.

Serdaroğlu, “Ancak önemli olan yasal zorunluluğu yerine getirmek değil bazı gerçekleri görmektir. Gerçeklerden uzak bir şekilde algı yaratmaya çalışılırsa ve hareket edilirse ülkede kaos bitmez, siyaset de ilerleyemez” diye konuştu.

Ocak ayından bu yana tüp gaza üç kez zam yapıldığını ifade eden Serdaroğlu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un dün yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yıl içerisinde en az bir, en çok üç defa toplanmasının yasal zorunluluk olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Marifet asgari ücreti artırmak değil, piyasayı ucuzlatmaktır” yönündeki açıklamalara dikkat çekti. Serdaroğlu, “Yeter artık. Gerçeğe dönün. Hayatı kim ucuzlatacak? Biz mi ucuzlatacağız? Hayatı siz ucuzlatacaksınız. O koltuklarda oturanlar ucuzlatacak. Hayatı ucuzlatmazsan bugün hayat pahalılığı ve üzerini konuşmak zorundasın” dedi.

-“Birçok insan geçimini asgari ücretten sağlıyor”

Asgari ücretin artık başlangıç ücreti değil geçim ücreti haline geldiğini kaydeden Serdaroğlu, “Birçok insan geçimini asgari ücretten sağlıyor. İş yerinde beş yıllık olsa dahi asgari ücret artmadığı sürece maaşı da artmıyor” diye konuştu.

Bu sistematik ve yönetimsel problemin görmezden gelindiği ve Avrupa’daki milli gelirin örnek gösterildiği eleştirisinde bulunan Serdaroğlu, “Milli giderlerimizi hesapladınız mı?” diye sordu.

Asgari ücretle geçimini sağlayanların, eğitim, sağlık dahil olmak üzere devletin bedava vermesi gereken hizmetleri alamadığını savunan Serdaroğlu, “Bu insanlar açlık sınırının altında hayatlarını idame ettirmeye mahkum oluyorlar” dedi.

Asgari ücreti kimsenin artırmadığını, enflasyonun artırdığını ifade eden Serdaroğlu, “Bugün bu masa toplanıyorsa, zamlardan dolayı toplanıyor. Gerçekleşen hayat pahalılığı 14.33’dür” diye konuştu. Serdaroğlu, masada, alım gücünü korumak için değil ocak ayındaki alım gücüne geri dönülmesi için mücadele verdiklerini kaydetti.

“Bırakın artık Avrupa’yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geri dönün” diyen Serdaroğlu, asgari ücretin, başlangıç ücreti haline getirilmesi için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

İşveren tarafının komisyon toplantısında eksik sayıyla temsil edilmesiyle ilgili bir soru üzerine Serdaroğlu, “Bizi ilgilendiren kendi temsiliyetimizdir, biz sorumluluğumuzu her zaman olduğu gibi yerine getiriyoruz. Herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi lazım. Bugün iki kişiydiler. Neden iki kişiydiler? Daha sonra beş kişi olacaklar mı bunu kendilerine sormak lazım” dedi.

-“İkinci toplantının gelecek hafta Çarşamba günü yapılması için prensipte anlaştık”

“İkinci bir toplantı için bir tarih konuşuldu mu?” sorusuna karşılık ise Ahmet Serdaroğlu, gelecek hafta çarşamba günü saat 10.00’da toplanmak için prensipte anlaşıldığını söyledi.