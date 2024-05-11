Serdarlı, Güzelyurt, Lefke ve İskele’de meydana gelen yangınlarda çok sayıda ağaç, bir apartman dairesinde de klimalar yandı. Serdarlı’daki yangın rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbiriyle temas etmesi, Lefke’deki de elektrik yüksek gerilim hattı tellerinin kopmasından kaynaklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 10.30 sıralarında, Serdarlı’da, rüzgarın etkisiyle temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması nedeniyle yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 2 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve 3 adet servi ağacı yandı.

-Güzelyurt’ta yangın…

Güzelyurt derivasyon bölgesinde dün meydana gelen yangında ise 25 zeytin, 28 nar, 45 narenciye, 1 dut ve 1 incir ağacı ile 51 narenciye fidanı, kamışlıklar, kuru otlar, biçilmemiş arpalar, anızlar, çapa makinesi ve ilaçlama tankı yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Lefke’de yangın…

Lefke Derviş Efendi Sokak’ta da, elektrik yüksek gerilim hattı tellerinin kopup kuru otları tutuşturması nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 54 narenciye, 3 çınar, 1 ceviz, 1 badem, 1 incir ve 2 yeni dünya ağacı ile 14 narenciye fidanı, kuru otlar ve kamışlıklar yandı.

-İskele’de yangın…

İskele’de de dün gece bir apartman dairesinin balkonunda, muhtemelen klima dış ünitesine ait elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi nedeniyle yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 2 klima dış ünitesi, balkon duvarları ile 2 alüminyum pencere camı zarar gördü.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.