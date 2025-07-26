Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın oğlu, deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“Kız kardeşlerimin üzüntüsüne merhem olmak için” başlığı altında açıklamalarda bulunan Denktaş’ın kime isyan ettiği ise merak konusu oldu.

İşte Denktaş’ın o paylaşımı:

“Tüm ailesiyle kavgalı olan askerden atılmış rezil herifin teki bu ülkeye tüm hayatını adamış birisiyle ilgili kendi karakterinden daha rezil adına kitap dediği bir karalama metni yazarak piyasaya sürmüş. Sosyal medyada ailenin saldırmadığı ferdi kalmamış. Sabırla bekledik. Memleketin büyük milliyetçileri ses çıkaracak mı diye! Hani o beni "biyolojik evlat" diyerek küçümseyerek eleştirenlerden… Devletin böyyük!! yöneticilerinden!!! bekledik bir şey söylerler mi diye… Bir de biz reklamını yapmayalım dedik ama artık deliliğin sınırını aşmış bu aşağılık herife böylesi bir cevap yazmayı her gün bu nedenle gözyaşı döken kız kardeşlerime borcum saydım. Efendilik yapıp susalım dedik ama karşımızda rezil bir mahluk var. Yine de ülkenin böyyük!!! Makamları ne yapar bu konuda diye bekleyeceğiz. Malum devlet kuran son Türk’ün anısını gelen misafirlere "biyolojik evlatların" açmak zorunda bırakıldığı gibi bu konu da bizlere bırakılacaksa, bari o liderin adını ağızlarına almasınlar artık!”