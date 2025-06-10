Serdar Denktaş: “Kutuplaşmanın Ötesinde, Çözüm Odaklı Bir Yol Haritası Çiziyoruz”

Yeni bir siyasi oluşumun eşiğinde olan Serdar Denktaş, kurucusu olduğu partinin temel felsefesini ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. KKTC’nin bağımsızlığına olan derin inancını vurgulayan Denktaş, “Ben bir inancın adamıyım. O inanç, KKTC’nin geleceğidir” sözleriyle siyasi motivasyonunu özetledi.

“Sadece Eleştiren Değil, Üreten Bir Parti Olacağız”

Partinin kuruluş sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Denktaş, yeni yapının mevcut siyasi kamplaşmadan uzak duracağını belirtti. “Geleneksel kutuplaşmalara karşı duruyoruz. Güçlü, yapıcı, çözüm sunan bir parti inşa ediyoruz. Yalnızca sorunları konuşan değil, çözümleri uygulayan bir anlayışla yola çıkıyoruz” dedi.

Denktaş’tan DP’ye Eleştiri: “Artık O Eski Parti Değil”

Uzun yıllar mensubu olduğu Demokrat Parti’ye yönelik açıklamalarda da bulunan Denktaş, partinin eski misyonundan uzaklaştığını belirtti. “DP artık miadını doldurmuş durumda. Ne yazık ki, yön verme kabiliyetini kaybetti” diyen Denktaş, partiyi yeniden canlandırma girişiminin kabul görmediğini ve bu nedenle yeni bir siyasi yolculuğa başladığını ifade etti.

“Ülkenin Temiz Siyasetçilere İhtiyacı Var”

Topluma çağrıda bulunan Denktaş, dürüst ve ehil insanların siyasetten uzak durmaması gerektiğinin altını çizdi. “Ülkemizin sorunlarını ancak dürüst, vizyon sahibi kişiler çözebilir. Onlar siyasete girmezse, çirkeflik büyür. Bu kısır döngüyü ancak yeni bir siyasi kültürle kırabiliriz” ifadelerini kullandı.