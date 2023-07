SERAP SONERLER VE ORKESTRASI BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Ergün Yahat

Sahnelerin aranan ismi olan ve her çıktığı mekanda günler öncesinden rezervasyonları dolduran Serap Sonerler, her geçen gün farklı tarzlarda oluşan repertuarıyla seyircisinden tam not alıyor.

Çıktığı mekanlarda yer bulmakta zorlanan dinleyici, günler öncesinden Sonerler’i dinlemek için adeta yarışa giriyor. Haftanın dört günü Kuzey Kıbrıs’ın gözde mekanı Kömür sahnesinde şarkılarını söylerken, geriye kalan günlerde de boş kalmayıp özel gecelerde sahne alıyor.

Serap Sonerler ve Orkestrası gördüğü ilgiden çok mutlu olduklarını, her sahnede ayrı heyecan duyduklarını ve dinleyicilerinin moduna göre zengin repertuarlarından şarkılar söylediklerini dile getiriyor.

Naif tavrı, sahne performansı, güzelliği ve kostümleriyle her çıktığı sahneden alkışlar eşliğinde iniyor. Duyumlara göre Serap’ı dinlemeye gidenler, bir sonraki sahnesi için hemen rezervasyon oluşturuyor.

Sanatçı bugün Lord’s Palace Hotel ‘de gerçekleşecek olan Buray konseri öncesi alt kadronun sahibi.